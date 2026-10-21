Кабінет Гілгіт-Балтистану схвалив грант для коледжу в Скарду — Dawn

Кабінет Гілгіт-Балтистану в Пакистані схвалив грант у розмірі 220 млн рупій для кадетського коледжу в Скарду. Рішення на засіданні, яке очолив головний міністр Амджад Хуссейн, стало частиною пакета заходів у сферах розвитку, соціального забезпечення, освіти, охорони здоров’я, сільського господарства, видобувної галузі та адміністративних реформ, повідомляє Dawn.

Компенсації та освітні рішення

Кабінет також затвердив 271,1 млн рупій компенсації за шкоду державному майну під час інцидентів 1 березня 2026 року. Він схвалив передачу права власності на альтернативні земельні ділянки жителям Талі-Дас в окрузі Гізер, які постраждали від повені.

У сфері освіти кабінет схвалив регуляризацію вчителів, які працюють у програмах School Education Programme, Basic Education та Національної комісії з розвитку людини. Басейн Гілгіт-Нупох визнали складною місцевістю для роботи вчительок. Крім того, влада підтримала угоду про роботу 10 державних шкіл в окрузі Шигар у співпраці з приватним сектором.

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Законопроєкти та реформи

Кабінет затвердив оновлену Політику цифрових медіа 2025 року та рекомендував винести на розгляд асамблеї Гілгіт-Балтистану законопроєкти про тваринництво і запобігання дитячим шлюбам. До асамблеї також передадуть пропозицію продовжити на один рік дію закону про регуляризацію лікарів.

Для підтримки аграрного сектору влада погодила виділення коштів на відновлення іригаційних каналів Гіні-Дас і Гурікот в окрузі Астор. Помічникам директорів департаменту шахт і мінералів надали магістерські повноваження. Серед адміністративних рішень — створення Управління розвитку Діамера та районних і дивізійних комітетів з оцінювання розвитку, а також розширення юрисдикції Управління розвитку Гілгіта на приміські райони.

Підготовка до місцевих виборів

Окремо в Гілгіт-Балтистані розпочали підготовку до місцевих виборів, які тривалий час відкладалися. Перший етап голосування відбудеться 5 грудня у муніципальних корпораціях Гілгіта, Чіласа та Скарду. Головний виборчий комісар Раджа Шахбаз Хан призначив окружних посадовців, відповідальних за проведення виборів у цих містах. Вибори до районних і союзних рад, а також інших місцевих органів у решті семи округів заплановані на квітень наступного року.

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