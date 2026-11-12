Кабінет Індії схвалив мегамузей за $340 млн у Нью-Делі — Asharq Al-Awsat

Кабінет міністрів Індії 11 листопада схвалив створення в Нью-Делі мегамузею Yuge Yugeen Bharat, присвяченого історії та цивілізації країни. Уряд Індії оцінює вартість проєкту приблизно у 340 млн доларів, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Музей у колишніх урядових будівлях

Назва Yuge Yugeen Bharat приблизно перекладається як «Індія крізь віки» та відсилає до давньої санскритської назви країни — Бгарат. Музей розмістять у будівлях Північного та Південного блоків — колишніх офісах державної служби, спроєктованих у 1920-х роках британськими архітекторами Едвіном Лаченсом і Гербертом Бейкером.

За заявою уряду, запроєктована площа комплексу становитиме приблизно 178 509 квадратних метрів. Індійський кабінет заявив, що після порівняння з великими міжнародними музеями Yuge Yugeen Bharat матиме найбільшу у світі виставкову площу.

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Відкриття першої галереї

Першу галерею планують відкрити для відвідувачів наприкінці 2027 року, а завершити весь проєкт — у 2030–2031 фінансовому році. Для потенційної експозиції вже визначили близько 1,8 млн предметів із національних і державних музеїв, археологічних колекцій та приватних зібрань.

Уряд Індії назвав майбутній заклад національною публічною культурною інституцією, яка має створити можливості для навчання, досліджень і культурної взаємодії. Проєкт розрахований на прийом до 10 млн відвідувачів щороку.

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