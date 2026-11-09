Кабінет Тринідаду і Тобаго може розглянути відновлення НПЗ — The Rio Times

У Тринідаді і Тобаго Кабінет міністрів може найближчими днями розглянути пропозиції щодо відновлення роботи нафтопереробного заводу Pointe-à-Pierre на узбережжі затоки Парія. Про це 6 листопада заявив міністр енергетики Рудал Мунілай, повідомляє The Rio Times.

Розгляд плану та конкурс для інвесторів

За словами міністра, уряд завершує підготовку документації та юридичних процедур. До кінця 2026 року влада розраховує оголосити запит на подання пропозицій — формальну процедуру для відбору компаній, зацікавлених у проєкті.

Мунілай повідомив про інтерес до відновлення заводу з боку місцевих і міжнародних структур. Державна компанія Guaracara Refining Company, яка володіє активами підприємства та відповідає за їхнє технічне обслуговування, разом із технічними фахівцями запевнила міністра, що завод можливо знову запустити.

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Термін можливого запуску

Міністр заявив, що після залучення необхідних інвестицій переробка нафти може відновитися протягом трьох-шести місяців. Уряд Тринідаду і Тобаго прагне повернути країну на міжнародний ринок нафтопереробки та постачати бензин, дизельне й авіаційне пальне країнам Карибської спільноти CARICOM та іншим ринкам.

Завод Pointe-à-Pierre припинив переробку нафти у 2018 році під час реструктуризації державної нафтової компанії Petrotrin. Тоді тисячі людей втратили роботу. Мунілай також назвав перспективним чинником зростання видобутку нафти в сусідній Гаяні та наявність регіональних поставок сировини.

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