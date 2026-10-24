Кабмін Китаю закликав посилити підтримку сімей для стабілізації народжуваності — TimesLIVE

Кабінет міністрів Китаю закликав посилити підтримку сімей, щоб стабілізувати кількість новонароджених на тлі тривалого скорочення населення та рекордно низької народжуваності. Як повідомляє TimesLIVE, уряд має вдосконалити політику щодо шлюбу, народження й виховання дітей, а також освіти.

Підтримка сімей

За підсумками засідання Держради, про які повідомило державне телебачення, влада закликала оптимізувати податкову систему, соціальне забезпечення та житлову політику. Метою названо створення суспільства, сприятливого для народжуваності.

Китайська влада в останні роки вже посилювала фінансову підтримку для стимулювання народжуваності. Зокрема, в країні запустили загальнонаціональну програму субсидій на догляд за дітьми, а також скасували або знизили плату за дошкільну освіту. Влада також обіцяла формувати позитивне ставлення до шлюбу та народження дітей.

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Скорочення населення

Населення Китаю зменшувалося четвертий рік поспіль у 2025 році. Експерти попереджають, що спад може продовжитися. Водночас кількість зареєстрованих шлюбів у першому півріччі 2026 року скоротилася приблизно на 7,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

У Кабінеті міністрів заявили, що населення є базовою умовою економічного та соціального розвитку. Також там закликали зробити доступ до базових державних послуг більш рівним. Цей заклик перегукується з урядовими кроками з реформи системи реєстрації домогосподарств, щоб працівники, які переїхали із сільської місцевості до міст, мали ширший доступ до міських послуг, зокрема могли записувати дітей до державних шкіл.

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