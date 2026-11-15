Кабо-Верде може вперше обрати жінку-президентку — The Hindu

У Кабо-Верде 15 листопада відбуваються президентські вибори, на яких колишня міністерка юстиції Йоана Роза змагається із чинним президентом Жозе Марією Невешем, що балотується на другий термін. Роза може стати першою жінкою, обраною президенткою країни після здобуття нею незалежності від Португалії у 1975 році, повідомляє The Hindu.

Шість кандидатів і можливий другий тур

У виборах беруть участь шість кандидатів. Якщо жоден із них не отримає понад 50% голосів, другий тур призначать на 29 листопада. Йоану Розу підтримує опозиційний Рух за демократію. Вона є першою жінкою-кандидаткою на посаду президента Кабо-Верде від часу незалежності держави.

Жінки вже обіймали високі посади в урядах країни, однак Кабо-Верде досі не мало ані жінки-прем'єр-міністерки, ані жінки-президентки. У парламентській системі держави основні виконавчі повноваження належать прем'єр-міністру, тоді як президентська посада здебільшого має представницький характер. Водночас обраний прямим голосуванням глава держави може накладати вето на закони.

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Протистояння політичних сил

Невеш переміг на попередніх президентських виборах 2021 року, набравши близько 52% голосів. У нинішній кампанії він обіцяв заручитися міжпартійною підтримкою для поліпшення житлових умов, охорони здоров'я та освіти, створення робочих місць і підвищення зарплат.

Роза наголошує на потребі зберегти баланс влади. Африканська партія незалежності Кабо-Верде, яка підтримує Невеша, у травні здобула парламентську більшість, завершивши десятирічне правління Руху за демократію. Перемога Рози означала б, що президентська посада та уряд знову опиняться в руках політичних суперників.

Кабо-Верде — острівна держава в Атлантичному океані біля узбережжя Західної Африки з населенням близько пів мільйона людей. Майже 77 тисяч громадян країни за кордоном зареєстровані для голосування, що становить майже п'яту частину всього електорату.

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