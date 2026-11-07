У Японії колишній гравець збірної Кадзуесі Міура у віці 59 років став найстаршим футболістом, який зіграв у третьому дивізіоні J.League. Нападник вийшов на заміну в компенсований час другого тайму домашнього матчу «Фукусіми Юнайтед» проти «Еф Сі Рюкю», який завершився перемогою господарів з рахунком 4:1.

Рекорд у 42-му сезоні

На момент виходу на поле Міурі було 59 років, вісім місяців і 12 днів. Він оновив власний рекорд J.League в 42-му сезоні професійної кар’єри, повідомляє Channel NewsAsia.

Цей матч став для Міури першим у лізі з 2021 року. Тоді він один раз зіграв у найвищому дивізіоні Японії за клуб «Йокогама ФК», якому належить його контракт.

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Попередні виступи

Минулого сезону нападник провів шість матчів у скороченому спеціальному турнірі за форматом розділеного сезону. Ці ігри не класифікували як офіційні матчі ліги.

У липні Міура забив у Кубку імператора, перервавши майже чотирирічне очікування голу в змагальних матчах. Футболіст, відомий як «Король Кадзу», продовжує професійну кар’єру вже п’яте десятиліття.

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