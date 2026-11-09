Кайл Ларсон здобув третій титул NASCAR Cup за шість років — The Guardian

Американський автогонщик Кайл Ларсон здобув третій у кар’єрі титул NASCAR Cup Series під час фінальної гонки сезону в Гомстеді, штат Флорида, США. Як повідомляє The Guardian, 34-річний пілот Hendrick Motorsports став першим гонщиком, який захистив титул серії, після Джиммі Джонсона у 2010 році.

Титул визначився у першому сегменті

Ларсон підходив до 400-мильної фінальної гонки на Homestead-Miami Speedway із перевагою у 67 очок над Крістофером Беллом. Він отримав одне очко за старт і ще сім — за четверте місце у першому сегменті. Після того як Белл не виграв цей сегмент, Ларсон математично гарантував собі чемпіонство.

Ларсон фінішував у гонці 12-м. Після того як власник команди Рік Гендрік запропонував йому проїхати біля зовнішньої стіни траси, гонщик пошкодив праву задню шину. Через це він був змушений заїхати на піт-стоп поза звичайною послідовністю.

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Блейні виграв фінальну гонку

Переможцем фіналу став Раян Блейні з Team Penske. Він випередив Тайлера Реддіка з 23XI Racing, коли до фінішу залишалося трохи більш як коло. Реддік посів друге місце, третім став Вільям Байрон. Далі фінішували Крістофер Белл, Бабба Воллес і Денні Гемлін.

Ларсон став 11-м гонщиком в історії NASCAR, який здобув три титули Cup Series. До клубу триразових або більше чемпіонів також входять Річард Петті, Дейл Ернхардт, Джиммі Джонсон, Джефф Гордон, Тоні Стюарт і Джої Логано. Для Hendrick Motorsports цей титул став 16-м у Cup Series.

У плейоф Ларсон перервав серію з 51 гонки без перемог: він виграв три з дев’яти попередніх заїздів і у восьми з них фінішував у першій десятці.

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