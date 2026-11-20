Адміністрація губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома запропонувала надати владі штату повноваження екстрено зупиняти роботу моделей штучного інтелекту, які становлять неминучу загрозу катастрофічної шкоди. Ініціатива є частиною рекомендацій щодо посилення нагляду за великими розробниками передових систем ШІ.

Стандарти та незалежна перевірка

Як повідомляє Anadolu Agency, звіт під назвою «AI Safety in 2026 and Beyond» оприлюднили 16 листопада. Його підготувала California Government Operations Agency у консультації з Управлінням з надзвичайних ситуацій Каліфорнії та зовнішніми експертами.

Документ пропонує запровадити обов’язкові стандарти безпеки, захисту та прозорості. Великі розробники передових моделей ШІ мали б дотримуватися базових вимог протягом усього процесу створення таких систем.

Ліцензовані незалежні організації з верифікації повинні будуть перетворювати ці стандарти на процедури тестування, проводити постійні оцінювання, мати достатній доступ до моделей та передавати регуляторам штату невідредаговані висновки.

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Механізм негайного втручання

Запропонований механізм дозволяв би посадовцям штату негайно наказувати зупинити модель, якщо є переконливі докази неминучої катастрофічної загрози або серйозного ризику втрати людського контролю. Такий наказ діяв би негайно до судового розгляду, хоча розробники могли б його оскаржити й просити про тимчасову судову заборону.

Документ передбачає застосування найменш обмежувальних заходів, достатніх для усунення загрози, та скасування наказу про зупинку після зникнення неминучої небезпеки. Після кожного такого наказу Управління з надзвичайних ситуацій Каліфорнії мало б провести розслідування, визначити отримані уроки й оновити настанови з безпеки.

Рекомендації не мають юридично обов’язкової сили та потребують законодавчого схвалення. Наразі Каліфорнія не має повноважень для негайного відключення моделей ШІ за запропонованою схемою.

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