У Брюсселі, Бельгія, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз продовжує обговорювати можливу заборону на в’їзд для росіян, які брали участь у війні. За її словами, дані про таких людей може бути доволі легко отримати. Про це повідомляє Meduza.

Каллас пояснила, що Росія має бюрократичну систему, яка зберігає дані про всіх людей, які брали участь у війні. Вона також зазначила, що нині більшість інформації оцифрована.

Що сказала Каллас

Під час пресконференції Каллас наголосила, що не є експерткою з технічних деталей отримання таких відомостей. Водночас вона сказала, що існують способи отримати дані, а фахівці, з якими вона спілкувалася, вважають це відносно нескладним.

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Реакція Держдуми РФ

Голова Державної думи Росії — держави-агресора — В’ячеслав Володін заявив, що Каллас нібито публічно оголосила про намір викрасти персональні дані учасників війни. Він стверджує, що її дії нібито порушують щонайменше три статті Кримінального кодексу Росії. За словами Володіна, сукупне покарання за згаданими ним статтями може сягати приблизно 20 років позбавлення волі.

Напередодні ЄС розширив санкційний список проти Росії, додавши нафтопереробні заводи, нафтохімічні підприємства, інші компанії та десятки банків. Під санкції також потрапили засновниця Wildberries Тетяна Кім, Сергій — син голови Ради Федерації Валентини Матвієнко, а також засновник венчурного фонду Leta Capital Олександр Чачава.

Каллас повідомила, що ЄС готує 22-й пакет санкцій. За даними джерела, 21-й пакет санкцій Євросоюз затвердив у липні 2026 року, а Каллас назвала його найбільшим за чотири роки.

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