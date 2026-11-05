Камада врятував Крістал Пелас нічию з Гоффенгаймом на 90+1-й хвилині — The Guardian

«Крістал Пелас» зіграв унічию 1:1 із «Гоффенгаймом» у матчі Ліги Європи. Даїті Камада зрівняв рахунок на 90+1-й хвилині, коли англійська команда вже грала в меншості після вилучення Адама Вортона.

Як повідомляє The Guardian, гості відкрили рахунок на сьомій хвилині. Тім Лемперле виконав передачу з правого флангу, а Александер Прасс пробив у дотик. Голкіпер Дін Гендерсон торкнувся м’яча, проте не зміг зупинити його до перетину лінії воріт.

Шанси до перерви

«Гоффенгайм» міг збільшити перевагу в першому таймі: Андрій Крамарич небезпечно пробив із льоту, але Гендерсон урятував господарів. Озану Кабаку також не вдалося реалізувати момент після кутового — захисник пробив головою вище воріт із близької відстані.

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У «Крістал Пелас» нагоди мали Камада, Жан-Філіп Матета та Єремі Піно. На 66-й хвилині Вортон вивів Піно на ударну позицію, однак голкіпер «Гоффенгайма» Олівер Бауманн відбив м’яч.

Вилучення та пізній гол

Вортон отримав перше попередження на 58-й хвилині, а на 77-й був вилучений після боротьби за верховий м’яч, у якій зіграв ліктем. Попри чисельну перевагу, «Гоффенгайм» не втримав перемогу.

У компенсований час гості не змогли вибити м’яч після метушні у штрафному майданчику. Камада скористався моментом і пробив низом під Бауманном, установивши остаточний рахунок. За статистикою матчу, «Крістал Пелас» володів м’ячем 54% часу та завдав п’яти ударів у площину воріт — стільки ж, скільки й «Гоффенгайм».

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