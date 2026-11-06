Камбоджа відновила експорт піску до Сінгапуру після дев’яти років заборони — Mongabay

Камбоджа відновила експорт природного піску морем до Сінгапуру після дев'ятирічної заборони: з червня до вересня 2026 року країна відправила 694 тисячі тонн вартістю 3,47 млн доларів. Про це повідомляє Mongabay з посиланням на камбоджійську статистику міжнародної торгівлі.

Видобуток ведуть на річці Трапеанг-Рунг у провінції Кох-Конг, приблизно за 10 км вище за течією від рибальського села Кох-Сралао. Провінційна влада заявляла, що дала компанії Catalyst Marine and Resources дозвіл видобувати пісок для експорту до Сінгапуру. Журналісти видання зафіксували завантаження піску на баржі та його перевантаження в морі на судна Swan і PVT Coral, які прямували до порту Туас у Сінгапурі.

Рибалки скаржаться на втрату доступу

Жителі Кох-Сралао, де близько 300 сімей залежать від вилову крабів, риби та молюсків, кажуть, що роботи вже ускладнили їм доступ до рибальських угідь. Рибалка, названий у матеріалі Ріті, заявив, що не може потрапити до частини річки через ризик пошкодження сіток, а його вилов знизився після початку видобутку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рибалки також висловлюють побоювання щодо довгострокового впливу днопоглиблювальних робіт на промисел. Один із мешканців повідомив про нафтові плями у воді. Еколог, який працює в Камбоджі та побажав залишитися неназваним, вважає, що роботи можуть пошкодити зарості морської трави й піщане дно, які є середовищем існування та розмноження водних видів.

Ризики для заповідних територій

Річка Трапеанг-Рунг протікає через чотири природоохоронні території в горах Кардамон, а межа Рамсарської території Кох-Капік розташована за 3 км нижче від місця видобутку. За даними опитаного Mongabay природоохоронця, в естуарії мешкають, зокрема, іравадійський дельфін, індо-тихоокеанський афалін, кіт-рибалка і волосатоноса видра. Дослідження 2023 року зафіксувало в місцевих водах понад 70 видів риб, а в пов'язаних мангрових лісах — понад 700 унікальних видів.

У 2017 році уряд Камбоджі заборонив торгівлю піском після масштабного днопоглиблення в естуаріях. Міністерства Камбоджі та Сінгапуру, а також представники Catalyst Marine and Resources не відповіли на запити Mongabay щодо нинішніх операцій. Сінгапурська статистика імпорту піску з Камбоджі за той самий період виданню недоступна.

Читай нас у