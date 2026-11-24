Камера HiRISE на борту орбітального апарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафіксувала в районі Дедалія-Планум на Марсі незвично впорядковані вигнуті ряди світлих валунів. Візерунки огинають кратери та інші деталі поверхні у високогірній частині вулканічного регіону Фарсида поблизу марсіанського екватора, повідомляє ScienceAlert.

Вигнуті лінії на поверхні

Нові знімки HiRISE отримали у серпні 2024 року. На ділянці приблизно 5 на 15 кілометрів видно складну систему плавно вигнутих ліній. Покійний планетолог Геологічної служби США Пол Гайсслер у жовтні 2024 року описав їх як довгі вигнуті ряди яскравих валунів із проміжками від 5 до 10 метрів, що нагадують відбиток пальця.

За словами Гайсслера, подібних структур досі не спостерігали в інших місцях на Марсі, а науковці не знають, як утворився такий рельєф. Водночас орбітальні знімки, отримані 2002 року, давали підстави вважати цю місцевість відносно одноманітною та без виразного рельєфу.

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Можливі пояснення

На Землі впорядковані смуги, кола та багатокутники з каміння можуть виникати через явище, відоме як відсортований візерунчастий ґрунт. У холодних умовах повторювані цикли замерзання й танення поступово відокремлюють більші камені від дрібнішого ґрунту.

Дедалія-Планум лежить на висоті близько 5 455 метрів. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що там також можуть відбуватися цикли замерзання і танення, однак джерело наголошує, що цього не можна вважати встановленим фактом.

Інша гіпотеза пов'язана із сейсмічною активністю. Коливання ґрунту можуть спричиняти ефект бразильського горіха: більші частинки зміщуються догори, а дрібніші опускаються вниз. Проте наразі невідомо, чи можуть марсотруси утворити настільки впорядковані ряди та чи достатня сейсмічна активність у Фарсиді для такого пояснення.

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