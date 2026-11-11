Каміль Герцик виграв 10 км у Варшаві з найкращим результатом серед U23 — Interia Sport

Польський легкоатлет Каміль Герцик переміг у Варшавському забігу Незалежності в Польщі на дистанції 10 км, показавши результат 28:40. Це найкращий час в історичних польських списках у віковій категорії до 23 років, повідомляє Interia Sport.

Найкращий результат серед U23

Офіційні рекорди Польщі на дистанції 10 км фіксують у відкритій категорії, однак окремого реєстру для спортсменів до 23 років немає. За даними видання, попередній найкращий результат у цій віковій групі належав Пйотру Гладкому: 1994 року він пробіг 10 км на 12 секунд повільніше за Герцика.

У жіночому забігу перемогла норвежка Ганна Мйон Марідаль із часом 31:33. Польська спортсменка Клара Стшомбала посіла шосте місце, подолавши дистанцію за 33:35. Цей результат став найкращим в історії польської легкої атлетики серед спортсменок до 20 років.

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Виступи після травми

Герцик спеціалізується переважно на дистанціях 3000 і 5000 метрів. Понад рік тому в німецькому Трірі він подолав 3000 метрів за 7:40,22, перевершивши більш ніж на дві секунди 51-річний рекорд Польщі Броніслава Маліновського.

Взимку спортсмен показав результат 3:37,32 на 1500 метрах у приміщенні в Торуні — четвертий в історії польської легкої атлетики в залі. Наприкінці червня у Відні він зазнав надриву двоголового м'яза стегна, що ускладнило його виступи в сезоні. У вересні в Трірі Герцик пробіг 3000 метрів за 7:42,95.

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