Каммінс відкинув твердження про схему псування м’яча наждачним папером — The Guardian

Капітан тестової збірної Австралії з крикету Пат Каммінс на пресконференції в Сіднеї відкинув твердження Усмана Хаваджі про нібито сплановану схему псування м’яча наждачним папером під час туру до ПАР у 2018 році. Як повідомляє The Guardian, пресконференція тривала 70 хвилин і була присвячена, зокрема, твердженням у книжці Хаваджі Sabr.

Каммінс заявив, що не знав про винесення наждачного паперу на поле. За його словами, твердження, нібито він та інші гравці були «архітекторами» схеми, є «цілковитою нісенітницею». Він також наголосив, що не було загального плану застосовувати незаконні методи чи командних обговорень, під час яких боулери давали б такі вказівки.

Суперечка через книжку Хаваджі

Капітан назвав Хаваджі своїм другом, однак розкритикував його за, на його думку, легковажне ставлення до репутації людей та австралійського крикету. Каммінс сказав, що події восьмирічної давнини були травматичними для частини учасників, тому він розчарований тим, як цю тему порушено у книжці.

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Водночас він заявив, що не пам’ятає розмов чи командної зустрічі, на якій Хаваджа закликав би всіх разом узяти відповідальність за інцидент. Каммінс додав, що не планує позиватися до суду, хоча цього тижня йому повідомили, що деякі твердження з книжки можуть мати наклепницький характер.

Культура команди та санкції

Каммінс визнав, що команда у 2018 році, на його погляд, мала менталітет перемоги за будь-яку ціну, а також прояви зарозумілості й грубості у ставленні до арбітрів та суперників. Він сказав, що працював над викоріненням цих рис упродовж шести років капітанства.

Щодо розслідування Cricket Australia він зазначив, що сама процедура була належною, але покарання для причетних, на його особисту думку, виявилися надто суворими. Каммінс також відкинув твердження Хаваджі, що тому не дали капітанську посаду через колір шкіри та походження, заявивши про потребу доказів для такого звинувачення.

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