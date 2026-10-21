Кампанія Болсонару просить суд скасувати кандидатуру Лули — The Rio Times

У Бразилії виборча кампанія сенатора Флавіо Болсонару 20 жовтня подала до Вищого виборчого суду (TSE) скаргу з вимогою скасувати кандидатуру президента Луїса Інасіу Лули да Сілви на виборах 2026 року. Також кампанія просить суд терміново зупинити надсилання урядових повідомлень у WhatsApp про соціальні програми, повідомляє The Rio Times.

Претензії до урядових повідомлень

Представники Болсонару стверджують, що федеральний уряд використовував дані порталу Gov.br, Національного інституту соціального страхування INSS і податкової служби для персоналізованого розсилання повідомлень. У них ішлося, зокрема, про програму грошової допомоги малозабезпеченим сім’ям Bolsa Família та програму субсидованих аптек Farmácia Popular.

На думку кампанії Болсонару, використання державних даних для таких повідомлень є зловживанням політичною та економічною владою. У скарзі зазначено, що опозиційні кандидати не мають доступу до подібних ресурсів. Кампанія також вважає, що розсилки порушують виборче законодавство, яке забороняє інституційну рекламу державних програм протягом трьох місяців до голосування.

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Чого вимагають у суді

Окрім припинення нових повідомлень, заявники просять змінити зображення профілю урядового облікового запису GovBR у WhatsApp на нейтральне офіційне позначення. Вони також вимагають скасувати кандидатури Лули та віцепрезидента Жералду Алкміна, який є його напарником на виборах.

У матеріалах скарги згадується державний контракт, що діє з 2021 року до грудня 2026-го та передбачає приблизно 170 млн сповіщень щомісяця. Кампанія оцінює його вартість у 20,4 млн реалів на рік. Ці дані та звинувачення є позицією заявників, а не висновками суду. На момент публікації рішення TSE не було, а уряд і кампанія Лули не надали відповіді на твердження.

Другий тур президентських виборів у Бразилії запланований на 25 жовтня. У ньому мають змагатися чинний президент Лула, кандидат Партії трудящих, і Флавіо Болсонару — кандидат Ліберальної партії.

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