Кампанія президента Лули проситиме продовжити голосування — The Rio Times

Виборчий штаб президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви заявив, що звернеться до Вищого виборчого суду країни (TSE) з проханням продовжити час голосування на президентських виборах. Причиною назвали повідомлення про скорочення автобусного сполучення в Сан-Паулу та Салвадорі, через яке частина виборців могла не встигнути дістатися дільниць.

Як повідомляє The Rio Times, координатор юридичної команди Лули Марку Ауреліу де Карвалью сказав, що виборці в обох містах стикалися з тривалим очікуванням транспорту. За його словами, деякі пасажири чекали автобус понад годину.

Звернення до виборчого суду

Федерація партій на підтримку Лули раніше подала окреме клопотання про продовження голосування до 19:00 за часом Бразиліа в Салвадорі, Фейра-ді-Сантані та Лауру-ді-Фрейтасі. На момент публікації Вищий виборчий суд ще не ухвалив рішення щодо цього запиту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Звичайний час завершення голосування у Бразилії — 17:00 за часом Бразиліа. Кампанія Лули очікувала на термінове засідання повного складу суду, щоб розглянути можливість продовження роботи виборчих дільниць.

Суперечка щодо автобусів

Штаб Лули заявив, що в Сан-Паулу на маршрути вийшло близько 60% автобусів, попри судову вимогу забезпечити повноцінне транспортне обслуговування. Міська влада водночас повідомила, що напередодні наказала перевізникам працювати за графіком буднього дня з резервом щонайменше 10% транспорту.

У Салвадорі, за даними видання, щонайменше 75 автобусів не виїхали з депо. Міський департамент мобільності пояснив зупинку спором через наклейки на автобусах із номером 13 — виборчим номером Лули. Регіональний виборчий суд штату Баїя наказав негайно відновити повний рух автобусів, передбачивши штраф 1 млн реалів за кожну годину невиконання рішення.

Читай нас у