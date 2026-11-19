Військова кампанія США проти Ірану від початку конфлікту наприкінці лютого коштувала приблизно $48,3 млрд. Про це під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил заявив Артур Міллер, номінований на посаду помічника міністра ВМС США з фінансового управління та контролю, повідомляє Anadolu Agency.

Що входить до оцінки

За словами Міллера, до суми входять витрати на боєприпаси, заміну обладнання та проведення операцій. Він оприлюднив оцінку під час слухань щодо його номінації в комітеті Сенату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Витрати на ремонт не врахували

Оприлюднена оцінка не включає витрати на ремонт американських військових об'єктів на Близькому Сході, пошкоджених іранськими атаками. Відповідаючи на запитання сенатора Річарда Блументаля, Міллер підтвердив, що ці додаткові видатки не враховані, та сказав, що не має даних про їхній обсяг.

За даними агентства, конфлікт почався 28 лютого після атак США та Ізраїлю на Іран. У квітні сторони досягли припинення вогню, однак згодом бойові дії між США та Іраном відновилися після того, як переговори зайшли в глухий кут, попри підписання меморандуму про взаєморозуміння в червні.

Читай нас у