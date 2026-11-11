В Ізраїлі кабінет безпеки доручив військовим посилити підготовку до можливого нападу на Іран, повідомив у середу ввечері ізраїльський суспільний мовник KAN. Повідомлення мовника передає Anadolu Agency.

Вказівки для військових

За даними KAN, директиви кабінету безпеки можуть призвести до дій ізраїльських військових, які здатні спричинити війну. Так мовник охарактеризував можливі наслідки цих вказівок.

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Заява Гаді Айзенкота

За даними KAN, вказівки оприлюднили після того, як лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот виступив із заявою. Він закликав прем’єр-міністра перехідного уряду Беньяміна Нетаньягу не проводити воєнних операцій, які не є необхідними та можуть зачекати до формування наступного уряду.

Останнє засідання ізраїльського кабінету безпеки відбулося 5 жовтня — за кілька тижнів до виборів в Ізраїлі, що пройшли 27 жовтня, додав KAN.

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