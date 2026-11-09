Канабіс пов’язали з вищою смертністю при алкоголь-асоційованому гепатиті — News-Medical

Міжнародне дослідження за участю 800 пацієнтів, госпіталізованих з алкоголь-асоційованим гепатитом, виявило зв’язок активного вживання канабісу з вищою смертністю. За даними дослідників, серед активних споживачів канабісу смертність була у 2,5 раза вищою.

Дані 40 медичних центрів

Як повідомляє News-Medical, дослідники спостерігали за пацієнтами у 40 медичних центрах 13 країн. Активне вживання канабісу зазначили 50 учасників, або 6% вибірки. Ще 45 людей повідомили про вживання кокаїну, а метамфетамін, опіоїди чи інші наркотичні речовини вживали менш як 2% учасників.

Приблизно через 80 днів після включення до дослідження померла чверть пацієнтів. Активне вживання канабісу та кокаїну частіше фіксували серед людей із тяжчим перебігом гепатиту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прогноз після коригування даних

Після врахування тяжкості ураження печінки активне вживання речовин, передусім канабісу, залишалося незалежним предиктором смерті у пацієнтів з алкоголь-асоційованим гепатитом.

Алкоголь-асоційований гепатит є тяжкою формою ураження печінки, спричиненою вживанням алкоголю, яка може швидко призводити до органної недостатності та смерті. За наведеними у матеріалі даними, майже половина людей із тяжкою формою цього захворювання помирає протягом 90 днів. Автори дослідження рекомендують включати оцінку та лікування вживання речовин до клінічної допомоги таким пацієнтам.

Читай нас у