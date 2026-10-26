Канада доручила дипломатам уникати контактів із кандидатами у США — CBC

Канада доручила своїм дипломатам у США уникати зустрічей із кандидатами на американських проміжних виборах, відвідування їхніх заходів, а також появи з ними на фото чи в агітаційних матеріалах. Вказівку видали після звинувачень адміністрації президента США Дональда Трампа в можливому втручанні канадських політиків у голосування 3 листопада, повідомляє CBC.

Посольство США в Оттаві оприлюднило перелік епізодів, які назвало потенційним втручанням у вибори США. Серед них — агітація депутата від Ліберальної партії Ентоні Хаусфатера за демократа з Флориди, якого він називав другом, а також заяви міністерки промисловості Мелані Жолі про канадську стратегію контртарифів.

У переліку також згадали рекламу уряду Онтаріо з Рональдом Рейганом, яку торік показували у США, та федеральну кампанію з білбордами на початку 2025 року.

Відповідь Канади

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відкинув твердження про втручання. Під час пресконференції в Стамбулі він заявив, що звинувачення не мають підстав, а Канада не має наміру впливати на демократичні процеси США.

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Жолі також заперечила звинувачення, зазначивши, що останніми місяцями зустрічалася і з республіканцями, і з демократами. Професор міжнародної політики Університету Тафтса Деніел Дрезнер назвав зустрічі канадських посадовців з американськими політиками звичайною дипломатичною практикою. Водночас він зазначив, що агітація Хаусфатера за кандидата може бути дещо незвичною.

Підтримка Трампом іноземних кандидатів

CBC зазначає, що після повернення до Білого дому на початку 2025 року Трамп підтримував кандидатів на посади президентів або прем’єр-міністрів у Польщі, Гондурасі, Колумбії та Японії. Нещодавно він також висловив підтримку прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу перед виборами.

Президент США підтримував невдалу спробу колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переобратися, а віцепрезидент Джей Ді Венс з’явився на мітингу в Будапешті. Крім того, Трамп припускав, що пакет фінансової підтримки Аргентини залежатиме від результату партії президента Хав’єра Мілея на торішніх проміжних виборах.

Колишній посол США в Канаді Джеймс Бланшар заявив, що нинішня адміністрація не має переконливості у звинуваченнях проти Канади з огляду на публічну підтримку Трампом іноземних кандидатів.

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