Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі в китайському Шеньчжені домовилися розширити двосторонню торгівлю завдяки взаємному послабленню тарифів і новим комерційним угодам. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Пекін надасть тарифні послаблення для канадського експорту на близько 400 млн канадських доларів, або 279,7 млн доларів США. До переліку входять заморожена свинина на 116 млн канадських доларів, а також риба й морепродукти на 285 млн канадських доларів. За даними канадської сторони, від січня було відновлено доступ до торгівлі на майже 7,5 млрд канадських доларів.

Поступки Канади щодо металів

У відповідь Оттава продовжить на два роки чинні звільнення від тарифів на окремі китайські вироби зі сталі та алюмінію, термін дії яких спливав наприкінці 2026 року. Також Канада поширить такі звільнення ще на 32 тарифні позиції для сталевої та алюмінієвої продукції, якої бракує на внутрішньому ринку.

Карні заявив, що Канада і Китай «перекалібрували свої відносини на користь громадян обох країн». За його словами, домовленості мають спростити поїздки, навчання та ведення бізнесу між країнами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рейси, електронна комерція та освітні програми

Канадський прем’єр також оголосив про сукупне фінансування на 8,85 млн канадських доларів для екологічної співпраці та студентських стипендій у Китаї. Він визначив 2027 рік Роком електронної комерції Канади й Китаю та повідомив про торговельну місію у 2027 році.

Air Canada планує відкрити рейси між Ванкувером і Гуанчжоу у травні 2027 року, а китайські авіакомпанії збільшать кількість рейсів до Канади. Лідери також привітали угоди у сфері мистецтва й культури на понад 15 млн канадських доларів, створення ради керівників компаній та запуск університетської програми подвійних дипломів.

Поглиблення співпраці відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який після січневого візиту Карні до Пекіна погрожував негайно запровадити 100-відсоткове мито на всі канадські товари. Трамп також заявив у Truth Social, що канадський прем’єр нібито прагне перетворити Канаду на пункт перевалки китайського експорту.

Читай нас у