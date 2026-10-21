Канада й Туреччина можуть підписати декларацію про оборону й енергетику — Cyprus Mail

Канада і Туреччина можуть підписати спільну декларацію про поглиблення двосторонньої співпраці в обороні, енергетиці, торгівлі та дипломатичних зв’язках. Це може статися під час візиту прем’єр-міністра Канади Марка Карні до Туреччини: у четвер він має зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Про можливе підписання декларації з посиланням на поінформовану особу повідомляє Cyprus Mail. За даними видання, сторони можуть створити комітети за кожним із напрямів співпраці, щоб підготувати плани дій. Декларація також може стосуватися просування переговорів про двосторонню угоду про вільну торгівлю та посилення суспільних і дипломатичних контактів.

Карні стане першим прем’єр-міністром Канади, який здійснить окремий двосторонній візит до Туреччини. У п’ятницю він також планує зустрітися у Стамбулі з представниками турецького бізнесу.

Енергетика та ядерні проєкти

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив телеканалу Kanal 7, що ядерна енергетика буде однією з головних тем переговорів. За інформацією поінформованої особи, Анкара також розраховує обговорити можливі закупівлі канадського скрапленого природного газу та критично важливих мінералів.

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Очікується, що країни створять робочу групу для оцінки доцільності пропозиції CANDU щодо будівництва запланованої атомної електростанції на чорноморському узбережжі Туреччини. Туреччина вже проводила переговори з канадською інженерною компанією AtkinsRéalis, якій належить CANDU, а також із компаніями з Південної Кореї та Китаю щодо спорудження другої й третьої АЕС. Першу атомну електростанцію Туреччини будує російська компанія Rosatom.

Дрони та морська співпраця

У сфері оборони переговори, за інформацією видання, мають зосередитися на безпілотниках і військово-морській співпраці. У 2024 році Канада скасувала обмеження на експорт зброї до Туреччини, зокрема оптичних технологій, які використовують у дронах турецького виробництва.

Канадська сторона зацікавлена у співпраці з Туреччиною в аерокосмічній галузі, оборонній промисловості, енергетиці, гірництві, високих технологіях та агросекторі. Водночас канадські урядовці не підтвердили, які саме декларації, угоди чи домовленості можуть бути підписані під час поїздки.

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