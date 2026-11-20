Канада надала запропонованому нафтопроводу Pacific Link, який має з’єднати Альберту з тихоокеанським узбережжям, статус проєкту національного значення. За даними OilPrice, ініціатива є частиною плану Оттави з диверсифікації енергетичного експорту та нарощування поставок до азійських і європейських покупців.

Проєкт, який раніше називався West Coast Oil Pipeline, передбачає будівництво трубопроводу завдовжки до 1250 км від Альберти до глибоководного термінала поблизу Дельти у Британській Колумбії. Його потенційна пропускна здатність становитиме до 1 млн барелів нафти на добу. Маршрут, як очікується, переважно проходитиме вздовж коридору Trans Mountain.

Фінансування та участь громад

Влада Альберти оцінює вартість Pacific Link у 35,2–43,7 млрд канадських доларів. Федеральний уряд Канади та провінція Альберта мають володіти проєктом на паритетних засадах, а керувати його розробкою повинна Trans Mountain Corporation. Корінним громадам запропонують щонайменше 10% участі в проєкті через федеральні та провінційні кредитні гарантії.

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Компанія Pembina Pipeline Corporation долучилася як приватний інвестор із 10-відсотковою економічною часткою на етапі будівництва. Прем’єрка Альберти Даніель Сміт у березні заявляла, що інвестори з Азії та Близького Сходу, зокрема суверенні фонди, готові отримати від 15% до 30% часток у новому трубопроводі до західного узбережжя.

Нові ринки для нафти й газу

Сполучені Штати залишаються головним покупцем канадських енергоресурсів: на них припадало 90,8% канадського експорту вуглеводнів за обсягом. У 2024 році Канада постачала до США 3,9 млн барелів нафти на добу, що дорівнювало 63,4% загального американського імпорту сирої нафти.

Оттава також прагне збільшити експорт зрідженого природного газу на інші ринки. Німецька державна компанія Uniper у липні уклала угоду про закупівлю до 2 млн тонн ЗПГ на рік протягом до 20 років із 2032 року з майбутнього термінала Ksi Lisims LNG у Британській Колумбії. Крім того, уряд Канади виділив 200 млн канадських доларів на три роки для розширення заводу Woodfibre LNG поблизу Сквоміша — його потужність має зрости майже на чверть, до 2,6 млн тонн на рік.

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