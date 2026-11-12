Канада не допустить російських хокеїстів до молодіжного ЧС — Global News

Уряд Канади заявив, що російських хокеїстів не допустять до молодіжного чемпіонату світу з хокею, який у грудні відбудеться в Едмонтоні та Ред-Дірі, провінція Альберта. Обмеження застосовуватимуть і до спортсменів, які вже мають чинні канадські візи, повідомляє Global News.

Індивідуальна перевірка спортсменів

У заяві державного секретаря Канади зі спорту Адама ван Кувердена зазначено, що канадське відомство з питань імміграції, біженців і громадянства індивідуально оцінюватиме російських та білоруських спортсменів і посадовців та вживатиме заходів, щоб не допустити їхнього в’їзду для участі в турнірі.

Деякі російські гравці з чинними візами виступають у Канадській хокейній лізі, яка об’єднує три провідні юніорські хокейні ліги країни. Росіян і білорусів не допускали до її імпортного драфту у 2022–2024 роках, однак згодом їм знову дозволили брати участь. За даними ліги, цього року на драфті обрали 32 російських хокеїстів зі 114 гравців.

Склад учасників турніру

Заява канадської влади з’явилася після рішення Спортивного арбітражного суду минулого місяця, згідно з яким Міжнародна федерація хокею має поновити Росію в міжнародному хокеї. Федерація хокею Норвегії заявила, що IIHF повідомила їй про включення Росії до турніру замість Норвегії.

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Водночас IIHF офіційно не оголошувала про зміну складу учасників, а на її сайті Норвегія досі вказана серед 10 команд. Федерації хокею Фінляндії, Швеції, Чехії та Норвегії заявляли, що їхні збірні відмовляться грати проти російських хокеїстів. Турнір стартує 26 грудня.

Позиція Канади

Росія — держава-агресор — і Білорусь відсторонені від міжнародних хокейних змагань після повномасштабного вторгнення РФ в Україну за сприяння Білорусі у 2022 році. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні минулого тижня заявив, що російські й білоруські спортсмени не можуть виступати в Канаді від імені своїх країн, доки триває війна.

Раніше канадська позиція передбачала можливість участі окремих спортсменів у нейтральному статусі. Ван Куверден уточнив, що це стосується індивідуальних атлетів, а не команд. Уряд Канади заявив, що не змінюватиме цієї позиції, доки Росія продовжує війну проти України за участі Білорусі.

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