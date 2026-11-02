Канада планує розпочати переговори про екстрадицію з ОАЕ — Global News Canada

Канада планує розпочати переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо договору про екстрадицію та договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Про це оголосили після зустрічі прем’єр-міністра Канади Марка Карні з наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Халідом бін Мухаммедом бін Заїдом в Оттаві, повідомляє Global News Canada.

Під час візиту сторони також підписали угоду про вільну торгівлю. Водночас правозахисні організації застерегли Оттаву від поглиблення зв’язків з ОАЕ через ситуацію з правами людини в країні.

Позиція канадського уряду

Речник Міністерства юстиції Канади Кваме Бонсу заявив, що посилення міжнародного партнерства для розслідування, переслідування та запобігання тяжким злочинам важливе для безпеки канадців. За його словами, договір про екстрадицію може допомогти притягати до відповідальності людей, яких обвинувачують або засудили за відмивання коштів, наркоторгівлю чи кіберзлочини.

Бонсу зазначив, що ОАЕ розвивають співпрацю з питань екстрадиції та взаємної правової допомоги з Великою Британією, Ірландією, Бельгією, Францією, Італією, Швецією та Нідерландами. Договір про взаємну правову допомогу, за його словами, має полегшити обмін доказами та інші форми правової допомоги під час кримінальних розслідувань і судових переслідувань.

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За канадським законодавством, для екстрадиції діяння має бути злочином і в Канаді, і в державі, що подає запит. Міністр юстиції Канади може відмовити у видачі людини, зокрема якщо вважатиме це несправедливим або надмірно обтяжливим, а також якщо діяння карається смертю в державі, що подала запит.

Застереження правозахисників

Представниця організації Inter Pares Амані Халфан назвала ситуацію з незаконними та свавільними затриманнями в ОАЕ жахливою. Вона згадала справу суданського правозахисника Мохаммеда Фарука Салмана Махмуда, який, за її словами, понад півтора року перебував у в’язниці ОАЕ без висунення обвинувачень. Amnesty International повідомляла, що його звільнили 22 серпня.

Генеральна секретарка канадського відділення Amnesty International Кетті Нів’ябанді заявила, що організація документувала в ОАЕ масові судові процеси, які не відповідали стандартам справедливого суду, свавільні затримання та насильницькі зникнення. Вона закликала канадську владу діяти з особливою обережністю та не укладати угоду без доказів і повної впевненості в дотриманні прав людини.

Раніше 17 громадських організацій у відкритому листі застерігали Канаду від тісніших зв’язків з ОАЕ, стверджуючи, що країна сприяє продовженню війни в Судані. Абу-Дабі заперечує звинувачення у підтримці суданського угруповання, яке звинувачують у геноциді. ОАЕ також заявили про намір інвестувати в Канаду близько 70 млрд доларів, а канцелярія прем’єр-міністра повідомила про значний прогрес щодо цього зобов’язання.

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