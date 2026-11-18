Прем’єр-міністр Канади Марк Карні на саміті керівників компаній Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені, Китай, заявив про намір країни учетверо збільшити експорт скрапленого природного газу до Азії до кінця десятиліття. Він представив Канаду як постачальника енергоресурсів і критично важливих мінералів, який прагне диверсифікувати торгівлю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Торгівля з Китаєм та країнами Азії

Як повідомляє Anadolu Agency, Карні також звернув увагу на дипломатичне перезавантаження відносин із Пекіном, який є другим найбільшим торговельним партнером Канади. За його словами, Оттава й Китай нещодавно продовжили тарифні пільги, що відновлюють доступ до ринку для понад 90% канадської торгівлі, на яку поширювалися обмеження.

Країни також поновили валютний своп між центральними банками. Карні заявив, що цей механізм має зменшити залежність від обмеженої кількості валют або окремих платіжних каналів.

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Канадський прем’єр назвав країну тихоокеанською державою та повідомив про плани подвоїти безмитний доступ до споживчих ринків порівняно з нинішніми 1,5 млрд людей. Він згадав завершені переговори про вільну торгівлю з партнерами у Південно-Східній Азії, а також переговори, що тривають із Таїландом та Індією.

Мінерали та енергетичні проєкти

За словами Карні, за останній рік Канада уклала понад 50 угод щодо критично важливих мінералів із більш ніж 15 країнами. Це, як він стверджує, дало змогу залучити 20 млрд канадських доларів інвестицій, або близько 14 млрд доларів США.

Карні зазначив, що від червня до Азії вже відправили понад 11 млн тонн скрапленого природного газу. Він також повідомив про просування нафтопроводу Pacific Link і намір стимулювати 1 трлн канадських доларів внутрішніх інвестицій протягом п’яти років.

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