Канада погрожує Stellantis позовом через продаж заводу в Брамптоні — CNBC

У Канаді федеральний уряд пригрозив автовиробнику Stellantis судовим позовом через запланований продаж простоюючого складального заводу в Брамптоні, провінція Онтаріо. Міністерка промисловості Мелані Жолі заявила, що уряд надіслав компанії офіційне повідомлення про невиконання зобов’язань і дав 30 днів, щоб відповісти на висунуті претензії.

За словами Жолі, якщо Stellantis не врегулює питання в цей строк, уряд звернеться до суду. Як повідомляє CNBC, канадська влада вважає, що компанія порушила договірні зобов’язання перед федеральним урядом і працівниками підприємства в Брамптоні.

Претензії уряду

Причиною спору стала угода Stellantis про продаж заводу виробнику броньованих автомобілів Roshel. У понеділок компанія повідомила, що погодилася продати підприємство, не розкривши суму угоди. Жолі заявила, що через цей крок Stellantis може нести зобов’язання на сотні мільйонів доларів.

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав ситуацію на заводі в Брамптоні неприйнятною та зрадою працівників. Представник Stellantis не був одразу доступний для коментаря CNBC щодо заяв уряду.

Зміна виробничих планів

Stellantis раніше скасувала плани виробляти на підприємстві в Брамптоні Jeep Compass і перенесла майбутній випуск моделі на завод в Іллінойсі. Суперечка розгортається на тлі торговельного спору між Канадою та США, а також американських мит на автомобілі й інших ринкових чинників.

Генеральний директор Stellantis Canada Тревор Лонглі, за даними CBC News, заявив, що компанія поверне 24 млн доларів федеральних субсидій. Це значно менше за суму, яку, за оцінкою канадського уряду, має сплатити компанія. Stellantis також повідомила про готовність вести переговори з профспілкою Unifor щодо врегулювання ситуації для працівників, яких вона представляє.

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