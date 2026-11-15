Канада пообіцяла до $392,5 млн фонду тропічних лісів — Asharq Al-Awsat

Канада пообіцяла надати до 560 млн канадських доларів, або $392,5 млн, протягом чотирьох років фонду Tropical Forests Forever Facility, очолюваному Бразилією. Про це прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив у Манілі на Філіппінах під час зустрічі з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Внесок Канади

Канадський уряд заявив, що фінансування має допомогти фонду досягти цільових показників зі збору коштів, необхідних для початку його роботи. Влада також розраховує, що внесок Канади сприятиме залученню подальших державних і приватних інвестицій.

Це зобов’язання є частиною ширшої обіцянки Канади надати понад 13 млрд канадських доларів міжнародного кліматичного фінансування країнам, що розвиваються, до 2031 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани фонду

Tropical Forests Forever Facility запустили на кліматичному саміті COP30 у Бразилії торік. Фонд має на меті зрости до $125 млрд, причому близько $100 млрд передбачають залучити через інвестиції приватного сектору.

Під час переговорів Карні та Лула також обговорили співпрацю в торгівлі, сфері критично важливих мінералів, енергетиці та обороні.

Читай нас у