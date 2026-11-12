Канада працює над шляхом до асоційованого членства в ЄС — Cyprus Mail

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом заявив про прагнення його країни визначити шлях до асоційованого членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на спільне повідомлення за підсумками зустрічі.

У повідомленні зазначено, що лідери привітали стратегічний імпульс партнерства, оскільки Канада та ЄС працюють над формуванням шляху Канади до асоційованого членства. Вони також підтвердили давні відносини Канади й Кіпру, засновані на спільних демократичних цінностях, тісних зв’язках між людьми та спільній відданості міжнародній безпеці й стабільності.

Співпраця Канади та ЄС

Карні та Христодулідес наголосили на важливості зміцнення відносин між Канадою та Євросоюзом, спираючись на «альянс заради майбутнього», оголошений на нещодавньому саміті Канада—ЄС у Монреалі.

Європейська служба зовнішніх справ раніше заявляла, що альянс має створити спільний простір для зростання, добробуту, стійкості та економічної безпеки. У його межах сторони мають зосередитися на торгівлі та регуляторній співпраці, цифрових, дослідницьких і комунікаційних технологіях, критично важливій сировині та енергетиці, фінансових послугах і ринках, безпеці та готовності, а також зв’язках між людьми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше озвучувала перспективу асоційованого членства Канади в ЄС. Водночас Politico та Deutsche Welle повідомляли про заперечення проти цієї ідеї з боку окремих держав Євросоюзу, зокрема Німеччини, Греції та Франції.

Інвестиції та безпека

Речник уряду Кіпру Константінос Летимбіотіс повідомив, що сторони окремо обговорили зміцнення стратегічних відносин між ЄС і Канадою в економіці, безпеці та обороні. Христодулідес підтвердив підтримку Нікосією розвитку такої співпраці та вказав на нові можливості для двосторонніх відносин Канади й Кіпру.

Президент Кіпру також порушив питання залучення канадських інвестицій, співпраці в енергетиці та кризовому управлінні. Він запросив Карні відвідати Кіпр; канадський прем’єр позитивно відреагував на запрошення, однак дату візиту ще не визначили.

Читай нас у