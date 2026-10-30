Канада представила першу за понад 20 років стратегію нацбезпеки — Breaking Defense

Канада оприлюднила національну стратегію безпеки, зосереджену на захисті суверенітету країни. Це перший такий документ, представлений Оттавою з 2004 року, повідомляє Breaking Defense.

Суверенітет і відносини зі США

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що світ дедалі більше визначають оспорювані кордони, авторитарна агресія та гострі глобальні загрози. За його словами, попереднє переконання, що географічне положення Канади, взаємозв’язки з іншими країнами та міжнародний порядок, заснований на правилах, можуть замінити власні спроможності держави для захисту, більше не є життєздатним.

Стратегія передбачає кооперативні відносини зі США, засновані на тверезій оцінці ситуації, а також розвиток інноваційної канадської економіки. Її представили на тлі напружених торговельних переговорів Канади зі Сполученими Штатами.

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Інвестиції в економіку й оборону

Карні повідомив про намір зміцнювати економіку довгостроковими внутрішніми інвестиціями та розвивати торговельні зв’язки, що посилюватимуть стратегічні можливості країни. Він також заявив, що Канада зосередить дипломатичні зусилля на практичній співпраці та партнерствах, а також відбудовуватиме, переозброюватиме й повторно інвестуватиме в Канадські збройні сили.

Канада прагне диверсифікувати економічні та безпекові зв’язки у світі, зокрема з новими партнерами на Близькому Сході, в Африці та інших регіонах.

Поставки F-35

Менш ніж за тиждень до оголошення стратегії Канада отримала перші два винищувачі F-35. У березні 2025 року Оттава призупинила початкові плани закупити 88 таких літаків через торговельні суперечки та заяви президента США Дональда Трампа про можливе приєднання Канади до Сполучених Штатів. Наразі Канада придбала 16 F-35.

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