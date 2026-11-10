Канада продовжила пільги для імпорту зі США до 2028 року — Anadolu Agency

Канада продовжила до 30 червня 2028 року дію частини пільг щодо мит у відповідь на американські товари та розширила перелік імпорту зі США, на який вони поширюються. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву міністра фінансів Франсуа-Філіппа Шампаня.

Розширення переліку товарів

Так зване горизонтальне звільнення від мит продовжили на один рік. Відтепер воно також охоплює несталеві товари, що використовуються у гірничодобувній галузі, розробці кар'єрів і видобутку нафти та газу, а також усі товари для закладів публічної освіти, включно з тими, що діють за мандатом організацій корінних народів.

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Підтримка компаній

За словами Шампаня, зміни мають підтримати канадські підприємства та працівників, які зазнали впливу американських тарифів, і водночас заохотити використання товарів канадського виробництва там, де це можливо.

Уряд Канади заявив, що поступово вилучатиме з програми товари, які можна стабільно закуповувати у канадських постачальників. Міністерство фінансів також надаватиме адресні пільги компаніям, яким за виняткових обставин необхідно продовжувати закупівлі у США — зокрема через дефіцит товарів у Канаді або чинні контрактні зобов'язання.

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