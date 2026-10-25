Канада та ЄС готують угоду про цифрову торгівлю перед самітом у Монреалі — CBC

Канада та Європейський Союз перед дводенним самітом у Монреалі працюють над угодою про цифрову торгівлю, яка має спростити транскордонні ділові операції. Вона стосуватиметься електронних підписів і контрактів, безпаперової торгівлі, безпечних потоків даних через кордони, мит на електронні передачі та електронної комерції, повідомляє CBC.

Новий формат співпраці

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що сторони формують новий амбітний альянс після домовленостей про поглиблення зв’язків із Європою, досягнутих минулого місяця. За його словами, альянс має посилити стійкість Канади та ЄС, не допустити диктату щодо їхніх рішень і бути відкритим для приєднання інших.

Колишній спеціальний посланець Канади при ЄС Стефан Діон, який обіймав цю посаду у 2017–2025 роках, наголосив на необхідності практичних результатів саміту. Він назвав серед ключових напрямів торгівлю, науку, оборону й безпеку, а також штучний інтелект. Діон також закликав розширити мобільність студентів і фахівців між Канадою та ЄС.

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CETA та європейські формати

Діон вважає важливим повне набуття чинності Всеосяжною економічною і торговельною угодою між Канадою та ЄС, відомою як CETA. Документ підписали 2016 року, а більшість його положень, за винятком інвестиційного розділу, тимчасово діє з 2017 року. Для повного набуття чинності угоду мають ратифікувати всі країни ЄС; станом на час публікації матеріалу цього не зробили Бельгія, Болгарія, Кіпр, Франція, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія та Польща.

Минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Діон висловив сумніви щодо такого формулювання та запропонував розглянути статус офіційного спостерігача або повноправну участь Канади в Європейській політичній спільноті.

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