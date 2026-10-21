Канада видала наказ про депортацію іранця за обхід санкцій — Global News

Імміграційна рада Канади видала наказ про депортацію громадянина Ірану Аміна Юсефіджама, який проживав у Торонто. Рішення ухвалили через його роль у групі, що допомагала Ірану обходити санкції Канади та США, повідомляє Global News.

У 36-сторінковому рішенні рада зазначила, що Юсефіджам був логістом групи та координував перевезення у межах транснаціональної схеми закупівель. Йшлося, зокрема, про електроніку, двигуни та інші матеріали подвійного призначення, які можуть мати цивільне й військове застосування.

Роль у схемі постачання

За висновком ради, Юсефіджам добровільно долучився до обходу санкцій, усвідомлюючи мету операції. Він контактував із продавцями та відправниками у США й організовував доставку підсанкційних товарів до Ірану.

За даними рішення, група використовувала Об'єднані Арабські Емірати як транзитний пункт. Товари спочатку відправляли до транзитної країни, там перевантажували в інші контейнери, а потім пересилали до кінцевого пункту призначення.

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Рада вказала, що роль Юсефіджама була меншою, ніж у його брата Араша, однак мала важливе значення для постачання вантажів. Без його участі товари не потрапили б до Ірану, йдеться в рішенні.

Судова справа та зміна імені

Юсефіджам проживає в Канаді з 2016 року та раніше був відомий як Амін Рікі. У 2021 році його заарештували в Торонто та екстрадували до американського штату Мічиган, де він визнав вину у справі про обхід санкцій.

Після цього його повернули до Онтаріо, де він змінив ім'я на Амін Коен. Імміграційна рада також дійшла висновку, що під час подання заяви на офіційну зміну імені в Онтаріо він навмисно не вказав відомості про засудження у США, хоча форма містила запитання про судимість.

Слухання щодо депортації тривали з вересня 2024 року до лютого 2025-го, а наказ видали у липні 2026 року. Рада не погодилася з аргументом Канадської прикордонної служби, що Юсефіджам і надалі становить загрозу безпеці Канади: підставою для наказу стало його членство у злочинній організації.

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