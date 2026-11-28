У Канаді Global Affairs Canada викликало російського посла в Оттаві, щоб висловити засудження ракетних ударів держави-агресора Росії по Польщі. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Позиція Канади

У дописі в соцмережі X канадське зовнішньополітичне відомство назвало удари черговим прикладом безрозсудної агресії Росії. Там заявили, що такі дії підвищують ризик ненавмисної ескалації.

Канада також наголосила, що підтримує союзників і повністю віддана захисту території НАТО та підтримці України.

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Уламки ракет

Польські прокурори заявили, що ідентифікували уламки трьох російських крилатих ракет Х-101, які увійшли до повітряного простору Польщі під час російської атаки на Україну.

Уламки виявили в Новому Ліповці в Люблінському воєводстві, а також у Руднику та Молодичі в Підкарпатському воєводстві. За попередніми висновками прокуратури, усі три ракети виготовили в Дубні Московської області держави-агресора Росії у жовтні або листопаді.

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