Канада викликала посла держави-агресора Росії через удари по Польщі — Anadolu Agency
У Канаді Global Affairs Canada викликало російського посла в Оттаві, щоб висловити засудження ракетних ударів держави-агресора Росії по Польщі. Про це повідомляє Anadolu Agency.
Позиція Канади
У дописі в соцмережі X канадське зовнішньополітичне відомство назвало удари черговим прикладом безрозсудної агресії Росії. Там заявили, що такі дії підвищують ризик ненавмисної ескалації.
Канада також наголосила, що підтримує союзників і повністю віддана захисту території НАТО та підтримці України.
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Уламки ракет
Польські прокурори заявили, що ідентифікували уламки трьох російських крилатих ракет Х-101, які увійшли до повітряного простору Польщі під час російської атаки на Україну.
Уламки виявили в Новому Ліповці в Люблінському воєводстві, а також у Руднику та Молодичі в Підкарпатському воєводстві. За попередніми висновками прокуратури, усі три ракети виготовили в Дубні Московської області держави-агресора Росії у жовтні або листопаді.