Канада запропонувала США допомогу через зупинку рейсів — Anadolu Agency

У Канаді системи управління повітряним рухом працюють у штатному режимі, попри загальнонаціональне призупинення вильотів у США, заявив міністр транспорту Стівен Маккіннон. Канада також запропонувала Федеральному авіаційному управлінню США повну допомогу у зв’язку з перебоями.

Можливі перебої для пасажирів

Маккіннон повідомив, що Оттава знає про обмеження, які зачепили кілька американських аеропортів, і стежить за ситуацією. За його словами, канадські системи працюють нормально, однак поїздки до США можуть бути порушені через призупинення вильотів.

Про це повідомляє Anadolu Agency. Міністр зазначив, що уряд Канади підтримує зв’язок із NAV CANADA — національним постачальником аеронавігаційних послуг.

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Заходи в канадських аеропортах

NAV CANADA запровадила в канадських аеропортах заходи з управління повітряним рухом, щоб безпечно регулювати його інтенсивність. Канадський уряд підтримує зв’язок із цією службою.

За словами Маккіннона, Канада готова підтримувати американських колег у міру розвитку ситуації. Допомога, запропонована Федеральному авіаційному управлінню США, передбачає, зокрема, можливість за потреби приймати літаки, що прямують до Сполучених Штатів. Міністр також запевнив канадців у нормальній роботі систем управління повітряним рухом країни.

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