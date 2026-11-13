Канадка Кейс стала першою жінкою, яка завершила Antarctic Ice Ultra — NDTV

Канадська ультрамарафонка Стефані Кейс стала першою жінкою, яка завершила 100-мильний забіг Antarctic Ice Ultra в Антарктиді. 43-річна спортсменка подолала дистанцію за 17 годин 31 хвилину 39 секунд і посіла друге місце в загальному заліку, повідомляє NDTV.

38 кіл маршруту

Змагання відбулося в оазисі Ширмахера на Землі Королеви Мод у Східній Антарктиді. Учасники мали подолати 38 кіл завдовжки 4,2 кілометра кожне, долаючи сильний вітер і температуру до мінус 35 градусів Цельсія.

Старт провели о першій годині ночі неділі через суворі погодні умови. Кейс сказала, що за таких умов забіг був випробуванням не лише витривалості, а й виживання: організм витрачав багато енергії на зігрівання. За її словами, бігунам також потрібно було підтримувати темп і не допускати сильного потовиділення, оскільки волога могла швидко охолодити тіло.

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До фінішу дісталися четверо

Цього року 100-мильну дистанцію розпочали вісім спортсменів, але завершити її змогли лише четверо. Серед трьох жінок, які вийшли на старт, Кейс була єдиною, хто дістався фінішу. Раніше Antarctic Ice Ultra на 100 миль долали лише чоловіки.

Спортсменка також розповіла про складнощі з відвідуванням туалету через правила біобезпеки, які забороняють залишати будь-що в Антарктиді. За її словами, навіть п'ятисекундне знімання рукавичок могло створити ризик обмороження рук. Після фінішу Кейс заявила, що відчула полегшення та сильні емоції.

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