Дослідники Університету Британської Колумбії в Канаді виявили раніше неописану спадкову форму раку простати, пов’язану з мутаціями гена CDK12. Вона трапляється вкрай рідко, однак може спричиняти агресивний перебіг хвороби у відносно молодому віці. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Cancer Discovery, повідомляє ScienceDaily.

П’ять випадків серед понад 4 500 пацієнтів

Науковці проаналізували генетичні дані понад 4 500 людей з агресивним раком простати та знайшли п’ятьох неспоріднених чоловіків зі спадковими мутаціями CDK12. У всіх п’ятьох на момент встановлення діагнозу рак уже був метастатичним — тобто поширився за межі передміхурової залози. Вік пацієнтів становив від 44 до 62 років.

Раніше вважали, що шкідливі зміни CDK12 виникають безпосередньо в пухлинних клітинах, а не передаються у спадок. Щоб перевірити роль успадкованих мутацій, команда дослідила пухлини пацієнтів і виявила характерний молекулярний слід генетичних пошкоджень, пов’язаний із втратою функції цього гена. Це, за оцінкою авторів, свідчить про прямий внесок мутацій у розвиток раку.

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Ген можуть додати до тестів

За даними дослідників, спадкові мутації CDK12 виявили приблизно в одного з тисячі пацієнтів з агресивним раком простати. Попри таку низьку частоту, науковці припускають, що у світі можуть бути сотні родин із цією генетичною особливістю.

Команда рекомендує включити CDK12 до стандартних панелей генетичного тестування на спадкову схильність до раку простати. Технології для виявлення таких мутацій уже існують, тому це потенційно може допомогти виявляти родичів із підвищеним ризиком і забезпечувати їм ретельніше медичне спостереження до поширення хвороби.

Дослідження також дало підстави припустити можливий зв’язок спадкових мутацій CDK12 із раком яєчників. У кількох чоловіків із мутацією були родичі з таким діагнозом, а в однієї людини з раком яєчників і спадковою мутацією CDK12 у пухлині виявили аналогічний генетичний слід. Автори наголошують, що для визначення рівня цього ризику потрібні подальші дослідження.

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