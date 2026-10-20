Канадські посадовці не очікують угоди зі США до виборів — CBC

Канадські посадовці повідомили представникам промисловості, що не очікують укладення торговельної угоди зі США до проміжних виборів 3 листопада. Про це з посиланням на три джерела, обізнані із ситуацією, повідомляє CBC.

За даними співрозмовників видання, суттєвої взаємодії у переговорах нині немає, хоча посадовці обох країн підтримують контакти. Джерела також зазначили, що Білий дім зосереджений на виборчій кампанії, а президент США Дональд Трамп багато часу проводить у поїздках і на мітингах.

Очікування щодо виборів

Колишній заступник керівника апарату прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Браян Клоу сказав, що раніше в окремих колах канадського уряду та бізнесу були сподівання на домовленість до голосування у США. Проте, за його словами, така можливість уже фактично зникла.

Клоу вважає, що навіть перехід контролю над Палатою представників або Сенатом до демократів матиме для Канади лише обмежений ефект. Він пояснив, що Трамп і надалі зможе використовувати виконавчі укази, а також механізми Міністерства торгівлі та Офісу торговельного представника США для запровадження тарифів.

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Ризик нових тарифів

Після зриву торговельних переговорів у серпні Трамп заявив у Truth Social, що з 1 січня 2027 року тарифи на всі автомобілі, вантажівки, автозапчастини та сталь буде підвищено до 50%. Торговельний представник США Джеймісон Грір не надав подробиць щодо статусу цих можливих мит.

На саміті міністрів торгівлі G20 у Мілвокі Грір відкинув твердження, що Канада є окремою ціллю тарифної політики США, назвавши мита частиною внутрішньої економічної політики країни. Президент Асоціації виробників автокомпонентів Флавіо Вольпе заявив, що канадська промисловість не бачила юридичних документів, потрібних для введення нових тарифів у дію.

Вольпе припустив, що мита на канадські автозапчастини можуть порушити роботу американського автомобільного виробництва через залежність від постачань. Водночас він не виключив запровадження підвищених тарифів на автомобілі та сталь.

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