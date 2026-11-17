Канадський астронавт Джеремі Гансен описав повернення екіпажу місії Artemis II на Землю після дев’яти днів у космосі. Капсула Orion приводнилася у Тихому океані 10 квітня 2026 року після польоту, під час якого четверо астронавтів віддалилися від Землі більш ніж на 400 тисяч кілометрів. Про свої відчуття Гансен розповів у книжці Earthrise: Inside Artemis II, the Groundbreaking Human Mission into Deep Space, уривок з якої опублікував Live Science.

Вхід в атмосферу

За словами Гансена, за пів години до приводнення центр управління польотом виконав 19-секундний маневр із використанням малих двигунів капсули. Він мав зробити траєкторію входження в атмосферу дещо пологішою та збільшити відстань між Orion і відокремленим європейським сервісним модулем.

Капсула увійшла в атмосферу о 19:53 зі швидкістю понад 10 кілометрів за секунду. Гансен розповів, що за лічені секунди за ілюмінаторами утворилася плазма, а її світіння змінювалося від червоного до яскравого синьо-зеленого. Під час спуску двигуни Orion майже безперервно працювали для стабілізації апарата, а перевантаження сягнуло майже чотирьох земних g.

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Зв’язок і парашути

Астронавт зазначив, що від температури понад 2500 градусів Цельсія зовні його відділяли лише сантиметри теплозахисного екрана та алюмінієвої конструкції. Через яскраві спалахи світла в кабіні капсули Integrity він опустив сонцезахисний візор шолома.

Приблизно через шість хвилин полум’я навколо апарата припинилося, а екіпаж відновив зв’язок із центром управління. Через три хвилини після цього на висоті 7100 метрів спрацювали малі парашути, які вивільнили гальмівні. За хвилину, на висоті близько 1500 метрів, гальмівні парашути відокремилися, після чого розпочалася наступна фаза спуску.

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