Канадський виробник автобусів Prevost, що належить Volvo Group, представив свій перший акумуляторний міжміський автобус H3-45 Electric. Модель отримала батарею Volvo загальною ємністю 540 кВт·год, силову установку потужністю 450 кВт, або 600 к. с., а також роз’єми CCS1 і MCS для заряджання. Про це повідомляє Electrek.

Батарея та запас ходу

H3-45 є флагманською моделлю Prevost і одним із поширених міжміських автобусів у Північній Америці. Електрична версія має шість акумуляторних модулів Volvo Cube2 на 600-вольтовій архітектурі. Із загальних 540 кВт·год доступними для використання є 459 кВт·год упродовж строку служби батареї.

Prevost заявляє запас ходу до 250 миль, або 400 км. Водночас у технічних даних компанія вказує типове споживання енергії до 2,25 кВт·год на милю. За розрахунком Electrek, за такого показника доступного заряду вистачить приблизно на 204 милі, або близько 328 км. Для досягнення заявлених 400 км автобус має споживати в середньому близько 1,84 кВт·год на милю.

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Заряджання CCS1 і MCS

Автобус оснащено двома електромоторами, восьмиступеневою автоматизованою механічною коробкою передач та масляним ретардером. Prevost також заявляє ефективність електромоторів на рівні 97% у робочому діапазоні й можливість регулювати рекуперативне гальмування під час спусків.

На станції CCS1 потужністю до 350 кВт заряджання батареї з 20% до 80% має тривати приблизно 55 хвилин. Використання Megawatt Charging System скорочує цей час орієнтовно до 35 хвилин. Роз’єм розташували так, щоб автобус міг заряджатися на наскрізних майданчиках для вантажівок.

H3-45 Electric може перевозити до 52 пасажирів. Серед опцій передбачені камери кругового огляду, зимовий пакет та дизельний обігрівач для холодної погоди. Пілотні випробування моделі планують розпочати на початку 2027 року, а виробничі поставки — приблизно в середині серпня 2027 року.

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