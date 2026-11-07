Канадці обирають дорожчі напрямки замість Куби — Global News Canada

У Канаді туристи переорієнтовуються на дорожчі напрямки для зимового відпочинку після того, як авіакомпанії на невизначений термін призупинили рейси на Кубу. Як повідомляє Global News Canada, причиною стали серйозний дефіцит пального на острові після запровадженої США нафтової блокади.

Попит переходить до інших напрямків

Турагентка Flight Centre Canada Ешлі Гарольд розповіла, що мандрівники частіше бронюють поїздки до Мексики, Домініканської Республіки, Аруби, Барбадосу та Ямайки. Частина канадців також розглядає круїзи Карибським морем, тури до Коста-Рики чи Перу, а також зимові подорожі всередині Канади.

За її словами, відсутність доступних пакетних пропозицій на Кубу спонукає клієнтів бронювати відпустки заздалегідь, щоб мати ширший вибір і кращі ціни. До пандемії Кубу щороку відвідували понад мільйон канадців, однак у 2025 році цей показник знизився приблизно до 700 тисяч. Statistics Canada зафіксувала 127 тисяч візитів канадців на Кубу в першому кварталі 2026 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відпочинок став дорожчим

Канада й надалі радить громадянам утримуватися від необов’язкових поїздок на Кубу через нестачу ліків, продовольства та пального. Після призупинення рейсів і виходу з країни великих готельних мереж туристична галузь Куби зазнала додаткового удару.

Президент турагенції Durham Travel Джон Вуд заявив, що продажі поїздок на Кубу в його компанії скоротилися з понад 389 тисяч доларів у 2025 році до 24 тисяч доларів станом на час заяви у 2026 році. Водночас продажі турів до Домініканської Республіки зросли приблизно з 1 млн доларів у 2025 році до майже 1,3 млн доларів у 2026 році.

За даними Flight Centre Canada, семиденний пакет на чотиризірковий курорт у Варадеро з вильотом із Торонто минулого святкового сезону коштував менш ніж 1 400 доларів на людину. Схожі пропозиції до Мексики, Домініканської Республіки або Ямайки цього року коштують близько 1 800 доларів.

Читай нас у