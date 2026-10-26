Канал 12 повідомив про суперечку прем’єра Нетаньягу з главою Генштабу — Anadolu Agency

В Ізраїлі прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та начальник Генерального штабу Еяль Замір посперечалися щодо запропонованої військової операції, яка може спричинити зіткнення з Іраном напередодні парламентських виборів 27 жовтня. Про це з посиланням на ізраїльський Channel 12 повідомляє Anadolu Agency.

Запит на юридичний дозвіл

За даними Channel 12, Замір попросив провести детальне обговорення та надати підписаний юридичний дозвіл від політичного керівництва перед виконанням отриманих вказівок. Характер запланованої операції телеканал не розкрив.

У військових, за інформацією мовника, є побоювання, що політичне керівництво може використати напруження навколо Ірану для електоральної вигоди перед голосуванням. Співрозмовник у сфері безпеки попередив, що операція здатна швидко перерости у протистояння з Іраном та призвести до прорахунку в особливо чутливий період.

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Заяви Нетаньягу та реакція опозиції

Пізніше в інтерв’ю Channel 14 Нетаньягу заперечив конфлікт із Заміром, заявивши, що конфронтації немає. Політичні посадовці також відкинули твердження про використання іранського питання у виборчих цілях.

У тому самому інтерв’ю прем’єр-міністр заявив, що доручив розвідувальній службі «Моссад» і військовим працювати над поваленням уряду Ірану. Channel 12 не встановив, чи пов’язана нерозкрита операція з цими вказівками. Нетаньягу також заявив про відновлення Іраном ядерної програми та назвав вибори питанням виживання Ізраїлю. Раніше він опублікував згенероване штучним інтелектом зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом, а лідери опозиції Гаді Айзенкот і Яїр Голан звинуватили його в поширенні страху й паніки перед голосуванням.

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