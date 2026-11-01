Кандидат One Nation у Мельбурні відмовився від висування — ABC News Australia

В Австралії кандидат партії One Nation у Мельбурні Метью Коллінз відмовився від висування напередодні виборів у штаті Вікторія. Він вибачився за свої попередні дописи в соціальних мережах, які партія назвала образливими та неприйнятними.

Відставка кандидата

Як повідомляє ABC News Australia, про дописи Коллінза стало відомо за чотири тижні до голосування. За даними видання, у них, як повідомлялося, були висловлювання сексуального характеру та антимусульманська риторика.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Представник One Nation заявив, що партія прийняла відставку Коллінза з кандидатури та не схвалює його коментарів. Сам Коллінз у заяві, поширеній через партію, попросив вибачення за неприйнятні висловлювання. Він сказав, що ці коментарі не відображають того, ким він є зараз, і що він глибоко шкодує про них.

Заміна перед голосуванням

Вибори у штаті Вікторія мають відбутися 28 листопада. У One Nation заявили, що наразі зарано говорити про те, хто замінить Коллінза як кандидата партії у Мельбурні.

Читай нас у