Кандидат One Nation в Австралії вибачився за образливі дописи — The Guardian

Кандидат партії One Nation у виборчому окрузі Ґрінвейл у Мельбурні, Австралія, Кріс Мур вибачився за серію образливих дописів, опублікованих у Facebook між 2010 і 2012 роками. Як повідомляє The Guardian, партія One Nation Victoria не відкликала його кандидатуру до парламенту штату Вікторія.

Образливі публікації

За даними видання, у старих дописах Мур вживав зневажливі вислови щодо австралійців індійського походження, лесбійок і біженців. Він також поширив зображення жінки та дитини в бурках поруч із мішками для сміття, супроводивши його насмішкуватим підписом.

Крім того, кандидат публікував образливі повідомлення про представників індійської громади та гомофобний коментар про працівника на своєму робочому місці. Окремо він поширив зображення Джулії Гіллард із вульгарним і принизливим підписом.

У заяві для Guardian Australia Мур назвав ці публікації необдуманими дописами, якими ділився в молодості серед близьких друзів. За його словами, вони не відображають того, ким він є нині, а зараз він зосереджений на представленні інтересів виборців Ґрінвейла у парламенті штату Вікторія.

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Інші відкликані кандидати

Ґрінвейл розташований на північному заході Мельбурна. Округ представляє Айван Волтерс, парламентський секретар з питань мультикультуралізму. Тут проживає значна мусульманська та західноазійська громада; округ також має одну з найвищих часток жителів, народжених на Близькому Сході, і найнижчу частку людей без релігійної належності.

Лейбористська партія утримує округ із перевагою 7,1%, хоча на попередніх виборах за двопартійним підрахунком голосів її підтримка знизилася майже на 15%. Раніше One Nation Victoria відкликала кандидатуру Франко Ґуардіані в окрузі Престон після підтвердження його дописів із вихвалянням Адольфа Гітлера та антиісламськими твердженнями. Партія також відмовилася від кандидатури Меттью Коллінза в окрузі Мельбурн через видалені коментарі про сексуальну згоду та порнографічні жарти.

Кандидати One Nation у штаті Вікторія повинні надавати особисті акаунти у соцмережах для перевірки та проходити співбесіду з комісією з трьох осіб, до якої входять лідер партії у штаті Воррен Пікерінг і двоє партійних посадовців.

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