Кандидат Пума Шень представив план для водних шляхів Тайбея — Taipei Times

Кандидат у мери Тайбея від Демократичної прогресивної партії Пума Шень представив план відновлення міських водних шляхів. Ініціатива, за його словами, спирається на підхід Сінгапуру до управління міськими водними ресурсами, повідомляє Taipei Times.

П’ять напрямів ABCDE

Шень презентував програму на пресконференції у своєму штабі в районі Чжунчжен у Тайбеї. План має п’ять пріоритетів, об’єднаних назвою ABCDE: Active, Beautiful, Clean, Detention та Ecosystem.

Серед запропонованих заходів — поліпшення прибережної інфраструктури вздовж річок Тамшуй і Кілунг, щоб зробити ці території доступнішими для містян. Кандидат також пропонує використовувати водно-болотні угіддя й рослинність для поліпшення якості води, а у школах і парках облаштовувати невеликі об’єкти для затримання надлишкової води, аби посилити спроможність міста протидіяти підтопленням.

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За словами Шеня, у процесі міського розвитку багато струмків та іригаційних каналів у Тайбеї перекрили, засипали або включили до підземних дренажних систем. Він заявив, що управління водою в місті має охоплювати не лише інженерні рішення, а й освіту, культуру та захист довкілля. Ініціатива також має повернути водні шляхи до числа ключових чинників міського планування.

Пропозиція безплатного догляду за дітьми

Пізніше того ж дня Шень відвідав захід до Геловіну біля бейсбольного стадіону Тяньму, де роздавав дітям і відвідувачам солодощі. Один із присутніх, 35-річний дизайнер із Тайбея на прізвище Ву, позитивно оцінив пропозицію кандидата надавати дошкільнятам до чотирьох годин безплатного тимчасового догляду щотижня.

Наразі в Тайбеї послуги тимчасового догляду доступні у визначених закладах і переважно коштують 200 нових тайванських доларів, або близько 6,13 долара США, за годину. Ву сказав, що така ініціатива могла б дати працюючим батькам більше можливостей для відпочинку у вихідні або розв’язання термінових справ. На виборах Шень змагається з чинним мером Тайбея Чан Ваньанем від партії Гоміньдан.

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