У Лагосі, Нігерія, кандидат від Конгресу всіх прогресивних сил (APC) на посаду губернатора штату Обафемі Хамзат представив передвиборчий маніфест зі 100 пунктів. У разі обрання він пообіцяв упродовж перших 100 днів ініціювати створення агентства із захисту дітей і харчування, фонду добробуту штату та офісу з надання державних послуг, повідомляє Premium Times Nigeria.

Презентація програми під назвою «Обіцянка Лагосу» відбулася 30 жовтня 2026 року в Центрі культури та креативних мистецтв Воле Шоїнки в районі Іганму. За словами Хамзата, 87 обіцянок належать до повноважень уряду штату, тоді як для виконання ще 13 будуть потрібні консультації з федеральною владою, іншими установами та судами.

Плани на перші 100 днів

Кандидат заявив, що подасть до Законодавчих зборів штату законопроєкт про створення агентства із захисту дітей і харчування. За його задумом, воно має забезпечити, щоб кожна дитина віком до 18 років навчалася у школі або опановувала професію та мала достатнє харчування.

Також Хамзат пообіцяв указом створити офіс з надання державних послуг, який очолюватиме губернатор. Офіс має публікувати базові показники для оцінки виконання зобов’язань адміністрації. Фонд добробуту штату, за словами кандидата, матиме незалежну раду та оприлюднюватиме фінансову звітність, щоб зберігати ресурси для майбутніх поколінь.

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Окремо він обіцяв запровадити стандарти обслуговування в державних установах: скарги мають підтверджувати протягом 48 годин, відповідати на них упродовж семи днів і розв’язувати за 30 днів.

Медицина, транспорт і довкілля

У сфері охорони здоров’я Хамзат пообіцяв збільшити кількість центрів материнства й дитинства із шести до 15, завершити поточні лікарняні проєкти та збудувати дві нові лікарні загального профілю в Огомбо та Ібеджу-Леккі. Він також заявив про намір модернізувати 100 закладів первинної медичної допомоги та найняти більше лікарів, медсестер і акушерок.

Серед транспортних обіцянок — продовження Blue Line до Ококомаїко, сполучення Blue Line і Red Line на станції National Theatre, розвиток поромних маршрутів та запровадження єдиного квитка для автомобільного, залізничного й водного транспорту. Кандидат також пообіцяв поглибити ще 140 кілометрів водних шляхів і придбати 75 суден.

У сфері довкілля Хамзат поставив ціль забезпечити 95-відсоткове охоплення збиранням відходів через поліпшення роботи приватних операторів. Він також пообіцяв завершити перевантажувальні станції в Олусосуні та Солоусі III в Алімошо, створити підприємство з відновлення відходів і завершити проєкт виробництва енергії зі сміття в Агбові.

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