Кандидат у мери Гаосюна Лай пообіцяв збудувати аеропорт — Taipei Times

У тайванському Гаосюні кандидати на посаду мера Лай Жуй-лун від Демократичної прогресивної партії та Ко Чжи-ен від партії Гоміндан на презентації програм Центральної виборчої комісії посперечалися щодо економічного розвитку міста, бюджетного фінансування та особистих звинувачень. Про це повідомляє Taipei Times.

Аеропорт і технології

Лай заявив, що в разі обрання збудує новий офшорний аеропорт, який зможе працювати вночі. За його словами, чинний міжнародний аеропорт Гаосюна має нічну заборону на польоти через шум.

Кандидат також виступив за подальшу співпрацю з виробниками напівпровідників, які відкрили в місті шість фабрик передових чипів. Він сказав, що Гаосюн має стати важливою частиною глобальних технологічних ланцюгів постачання.

Лай пропонує залучати інвестиції у центри обробки даних для штучного інтелекту та реалізувати план міської адміністрації від ДПП на 13,2 млрд нових тайванських доларів, або близько 402 млн доларів США, для підготовки кадрів у сфері ШІ. Серед інших його пропозицій — поліпшення автомагістралей і метрополітену, а також субсидії для молоді, майбутніх батьків і літніх людей.

Пропозиції Ко Чжи-ен

Ко Чжи-ен заявила, що зосередиться на зміцненні економіки та більш рівномірному розвитку районів міста. Вона пообіцяла протягом першого місяця після обрання створити офіс рівномірного розвитку, який підтримуватиме агротуризм у східній частині Гаосюна, холодові ланцюги для рибної промисловості та прибережну культуру на заході.

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Ко підтримала розвиток ШІ-галузі, однак застерегла від надмірної концентрації на цьому секторі, оскільки його прибутки, за її словами, не обов'язково отримує суспільство. Вона також запропонувала створити фонд для субсидування традиційного виробництва, запровадити план повітряного й метрополітенського транспорту для промисловості, надати родинам купони на 48 годин догляду за дітьми на рік і збудувати 100 парків.

Взаємні звинувачення

Лай заявив, що Ко як депутатка від Гоміндану голосувала проти розширення центрального фінансування Гаосюна під час розгляду поправок до закону про розподіл державних доходів і видатків. Він також розкритикував її ідею перенести мерію на територію колишнього 205-го арсеналу.

Ко у відповідь заявила про нібито неналежні зв'язки Лая з лобістами. Вона також згадала скандал із незаконним скиданням відходів у районі Мейно та, за її словами, небезпечне освоєння земель у межах проєкту сонячної електростанції в районі Дашу.

У презентації також брали участь кандидатка Партії судової реформи Чжан Цзін і незалежні кандидати Ван Чжао-мін та Хун Фан-лун.

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