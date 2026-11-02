Кандидат у мери Мабасо запропонував відновити міські служби — Daily Maverick

У Йоганнесбурзі, ПАР, кандидат від Партії свободи Інката (IFP) на посаду мера Млунгісі Мабасо запропонував відновити внутрішні ремонтні служби міста, посилити роботу поліції та поліпшити збір платежів за муніципальними рахунками. Про це він розповів в інтерв’ю Daily Maverick.

Мабасо живе в Йоганнесбурзі два десятиліття та десять років працює в міській раді. Він двічі обіймав посаду члена комітету мера з питань житлового будівництва й вважає, що досвід роботи в адміністрації міста дозволить йому швидше розпочати роботу в разі обрання.

Ремонт інфраструктури та фінанси

Ключова пропозиція кандидата — розбудувати власні комунальні ремонтні бригади, які ремонтуватимуть водогони, крани та усуватимуть перебої в наданні послуг без значної залежності від зовнішніх підрядників. Мабасо пропонує наймати та навчати для цього молодь.

У перші 100 днів на посаді він має намір запустити план економічного відновлення Йоганнесбурга, почати набір додаткових співробітників міської поліції, встановлювати більше систем відеоспостереження та створити групи для протидії злочинності, проблемам у туристичному секторі й міграції без належних документів.

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Також кандидат хоче прискорити формалізацію неформальних поселень. За його оцінкою, щороку можна було б формалізувати від 60 до 70 таких поселень, паралельно продовжуючи реконструкцію гуртожитків і житлові програми.

Заяви про міграцію та операції в центрі міста

Мабасо стверджує, що місто має кошти, але недостатньо ефективно їх збирає. Він заявив, що понад 190 тисяч муніципальних рахунків не містять контактних даних, через що їх належно не виставляють.

Міграція без належних документів є однією з центральних тем його програми. Мабасо пов’язує людей без належних документів із незаконними підключеннями до електромережі, навантаженням на міські послуги та злочинністю, однак доказів на підтвердження ширших тверджень не навів.

Як член комітету мера він брав участь в операціях проти мігрантів і підприємств у центрі Йоганнесбурга. Деякі з цих операцій критикували через їхню законність. Зокрема, юристи Соціально-економічного правового інституту зупинили спробу поквартирного пошуку людей без документів у притулку Wemmer Shelter, оскільки, за їхніми словами, посадовці не мали необхідного ордера або судового рішення.

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