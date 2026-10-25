Кандидат у мери Тайбея Пума Шень запустив платформу з 94 пунктами — Taipei Times

У Тайбеї, Тайвань, кандидат у мери від Демократичної прогресивної партії Пума Шень запустив онлайн-платформу «Острів політики серця». Команда кандидата представила на його сайті 14 основних напрямів програми та 94 пункти політики у вигляді інтерактивного віртуального острова, повідомляє Taipei Times.

Програма Шеня

Керівниця кампанії Шеня, депутатка Розалія Ву, заявила, що команда переходить до етапу комплексного огляду вже оголошених пропозицій. За її словами, кампанія узагальнюватиме політики та адаптуватиме комунікацію для різних районів Тайбея, щоб жителі краще розуміли зміст ініціатив.

Із серпня команда кандидата презентувала пропозиції у сферах транспорту, освіти та молодіжної політики. Для поширення програми вона також роздає інформаційний бюлетень Soon Daily на станціях метро. Ву сказала, що стратегія кампанії ґрунтується на принципі пріоритетності інтересів містян і муніципальних справ.

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Штаб чинного мера

Водночас чинний мер Тайбея від Гоміньдану Чан Ваньань, який прагне переобратися, планує відкрити свій виборчий штаб. На мітинг запросили спікера законодавчого органу Хань Куо-юя, мера Тайчжуна Лу Ши-єнь і мера Нового Тайбея Хоу Юї.

Кампанія Чана заявила, що на заході представники сусідніх міст і повітів мають сформувати «Альянс тих, хто робить справи», зосереджений на професійному управлінні та потребах жителів. Виборчий штаб назвав серед здобутків мера відкриття Taipei Dome, зусилля із залучення штаб-квартири Nvidia до технологічного парку Бейтоу-Шилін і роботу над шістьма лініями метро одночасно. Команда Чана також згадала його пропозиції перенести аеропорт Суншань, створити парк штучного інтелекту та просувати міську реновацію.

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