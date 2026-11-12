Кандидат у міністри юстиції не відповів щодо справ президента — Korea Herald

У Південній Кореї кандидат на посаду міністра юстиції Лі Йон Чхоль відмовився відповідати, чи доручить генеральному прокурору домагатися відкликання обвинувачень проти президента Лі Чже Мьона, якщо спеціальний прокурор встановить зловживання з боку прокуратури. Як повідомляє Korea Herald, він заявив, що відповідь на таке запитання була б передчасною до початку розслідування.

Дебати щодо можливого відкликання обвинувачень поновилися через законопроєкт про спеціального прокурора, який Національні збори ухвалили 6 листопада. Усі п'ять кримінальних процесів проти Лі Чже Мьона були призупинені після його вступу на посаду президента в червні 2025 року. Президентська адміністрація заявляла, що Кабінет міністрів розгляне законопроєкт 17 листопада.

Справи на стадії розгляду

Три з п'яти справ президента залишаються на стадії суду першої інстанції. В одній із них об'єднано обвинувачення щодо ймовірного сприяння приватним забудовникам у районах Теджан-дон, Вірьо та Пекхьон-дон у місті Соннам, а також обвинувачення у хабарництві, пов'язані з пожертвами футбольному клубу Seongnam FC.

Дві інші справи стосуються ймовірного неналежного використання корпоративної кредитної картки провінції Кьонгі та тверджень, що Лі Чже Мьон, очолюючи провінцію, організував виплату головою компанії Ssangbangwool 8 млн доларів Північній Кореї на аграрний проєкт і запланований візит.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Стаття 255 Кримінально-процесуального кодексу Південної Кореї дозволяє прокуратурі відкликати обвинувачення до вироку суду першої інстанції. Водночас питання, чи може міністр юстиції використати свої повноваження для такого кроку, залишається спірним: в індивідуальних справах він може давати вказівки лише генеральному прокурору.

Критика з боку опозиції

Головна опозиційна партія «Сила народу» закликала Лі Йон Чхоля пояснити свою позицію. Представниця партії Чхве Бо Юн вказала на його давні зв'язки з президентом: вони працювали в одній юридичній фірмі, а кандидат також входив до перехідної команди Лі Чже Мьона в Соннамі та згодом очолив міське Агентство сприяння промисловості Соннама.

Лідер партії Чан Дон Хьок також стверджував, що кандидат говорив про застосування прокуратурою примусових методів у справі про вбивство та підпал. Команда Лі Йон Чхоля відповіла, що його фірма вказала його захисником у цій справі, однак він не мав у ній змістовної ролі.

Окремо Лі Йон Чхоль був зазначений захисником у справі 2003 року про замах на зґвалтування, у якій суд закрив провадження. Він заявив, що не мав змістовної ролі в цьому захисті. Також кандидат сказав, що шкодує через недостатню перевірку правил у справі про порушення трудового законодавства: суд у 2015 році відклав накладення на нього штрафу в 700 тис. вон.

Читай нас у